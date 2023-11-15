Пасмурную погоду прогнозируют в Калужской области

По народным приметам, если небо затянуло тучами – к потеплению.

Температура воздуха днем составит около +4 градусов. В ночь на четверг – около нуля.

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