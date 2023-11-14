Дожди прогнозируют в Калужской области

По народным приметам, если деревья полностью не сбросили листву — зима будет лютой, а урожай — плохим.

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