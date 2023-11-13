В Калужской области обещают снег с дождем

В понедельник, 13 ноября, в Калужской области возможен снег с дождем, говорят синоптики.

Утром около +3 градусов, пасмурно, небольшие осадки в виде снег и дождя. Днем потеплеет до +5, вечером температура не изменится.

В течение дня сильный ветер до 12 метров в секунду.

Наши предки подмечали, если в этот день сильный ветер — не стоит ждать тепла.