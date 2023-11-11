Пасмурная погода ждет Калугу на выходных

В субботу, 11 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха с утренних +3 повысится днем до +6. Без существенных осадков.

Порывы ветра – до 5 м/с.

В воскресенье возможны сильные дожди.

По народным приметам, если вороны собираются в стаи и громко каркают, то следует готовиться к морозу.