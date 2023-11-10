Пасмурная погода ожидается в Калужской области

В пятницу, 10 ноября, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха днем составит около +6 градусов. В ночь на субботу – в районе +3.

Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, в этот день зима борется с осенью, поэтому погода в течение дня может резко меняться.