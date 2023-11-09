Облачную погоду прогнозируют в Калужской области

В четверг, 9 ноября, в Калужской области не ожидается существенных изменений в погоде.

Днем температура воздуха составит около +6 градусов. Возможен небольшой дождь.

Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, утренний туман в этот день обещает оттепель, а вот иней на ветках – похолодание.