В Калужской области прекратятся дожди

В среду, 8 ноября, в Калужской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Дожди на время прекратятся. Ближайшие осадки в прогнозе синоптиков – в пятницу.

Температура воздуха днем составит около +8 градусов.

По народным приметам, оттепель в этот день обещает теплую, мокрую зиму и раннюю весну.