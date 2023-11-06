Кровавое полярное сияние засняли в Калужской области

В ночь на понедельник, 6 ноября, жители Калужской области могли наблюдать полярное сияние.

В Калуге небо было затянуто тучами, шел дождь. А вот в Барятинском районе небо окрасилось в кровавый цвет. Фотографии с улицы Советской в селе Барятино опубликовала местная администрация.

Такое же явление видели и жители других российских регионов, как на юге, так и в средней полосе. Ученые связывают его с магнитной бурей. О солнечных выбросах сообщала Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.