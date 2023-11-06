В Калуге обещают пасмурную и дождливую погоду

В понедельник, 6 ноября, в Калуге будет пасмурная и дождливая погода, говорят синоптики.

Утром температура будет около +9 градусов, днем потеплеет до +11.

Днем обещают дождь. Ветер до 9 метров в секунду.

Наши предки подмечали, если в этот день закат в облаках – к снегопаду.

Елена Сумак. Фото автора. Опубликовано: 06.11.2023 07:00 95