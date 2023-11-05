В Калуге потеплеет до +15

По народным приметам, если прилетели снегири прилетели, скоро выпадет много снега.

При этом возможны дожди и порывы ветра до 7 м/с.

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