Дождь усилится в Калужской области

Днем в четверг, 2 ноября, в Калужской области ожидается сильный дождь. Больше всего осадков будет на востоке нашего региона – в Калуге, Тарусском, Ферзиковском районах.

Такая погода сохранится примерно до 15:00, предупредили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют калужанам по возможности не выходить на улицу.