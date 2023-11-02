Дожди прогнозируют в Калужской области

В четверг, 2 ноября, в Калужскую область вернутся дожди.

Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха будет находиться в районе +10 градусов. Порывы ветра – до 5 м\с.

В ночь на пятницу возможно похолодание до нуля.

По народным приметам, какая погода стоит в начале ноября, такой она будет и в начале апреля.