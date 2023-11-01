В Калуге побит температурный рекорд 1934 года

Во вторник, 31 октября, в Калуге побит температурный рекорд, который держался 89 лет – с 1934 года.

- 31 октября в Калуге максимальная температура воздуха поднялась до 13.4 градуса, - рассказала 1 ноября известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - Предыдущий рекорд по теплу для этого дня держался с 1934 года и был равен 13.0 градуса. Сегодня погода, вероятнее всего, установит еще один исторический температурный рекорд, который был ранее зафиксирован в 2008 году и был равен 13.6 градуса.

Выходные также обещают быть аномально теплыми.