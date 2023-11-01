В Калугу пришло африканское тепло

В первый день ноября в Калуге обещают +15 градусов.

- Европейскую Россию накрыло африканское тепло, - прокомментировала известный калжский метеоролог Татьяна Инкина. - В последний день октября в Калуге состоялся рекорд по теплу. Следующий случится 1 ноября. В пятницу волна тепла пойдет на спад. Но в праздничные выходные аномально теплая погода может вернуться.

Подводя итоги октября, Инкина отметила большое количество осадков:

- В 21 веке это третий случай, когда сумма осадков в Калуге в октябре превышает 100 мм. Причиной мокроты стали атлантические циклоны. Переполненные влагой атмосферные вихри атаковали Европейскую Россию. В течение месяца в Калуге отмечались все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег. В итоге в октябре осадков выпало почти две климатические нормы.