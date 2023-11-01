Ноябрь в Калужской области начнется с резкого потепления

В среду, 1 ноября, в Калужской области ожидается потепление. Днем воздух прогреется до +14 градусов.

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