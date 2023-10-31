В Калуге потеплеет в последний день октября

Во вторник, 31 октября, в Калужской области потеплеет.

Утром и вечером будет около +8 градусов, днем – до +11. В ночь на среду также не ниже +7.

Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

По народным приметам, если на деревьях еще остались листья, то зима придет нескоро.