Гололедица и сильный дождь ожидаются в Калужской области

В ночь на 28 октября в Калужской области ожидается гололедица и мокрый снег. А в субботу польет сильный дождь.

Такое предупреждение опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Водителей призвали снизить скорость передвижения и быть аккуратными в местах, где на проезжую часть могут выйти пешеходы.