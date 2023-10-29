Снег с дождем прогнозируют в Калужской области

В воскресенье, 29 октября, в Калужской области сохранится облачная погода.

Местами возможны дождь, переходящий в снег.

Температура воздуха – в районе +2 градусов.

По народным приметам, если дождь начался утром, то закончится он быстро, а если после обеда, то затянется на сутки.