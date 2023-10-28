На Калужскую область надвигается резкое потепление

После морозных выходных в Калужскую область вернется теплая осенняя погода.

Уже в понедельник, 30 октября, воздух в Калуге прогреется до +10 градусов. Днем во вторник и среду может потеплеть до +12, по ночам будет около +8.

Во второй половине следующей недели опять может вернуться холод.