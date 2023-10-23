В понедельник в Калуге резко потеплеет

По данным синоптиков, 23 октября в областном центре ожидается облачная погода с дождями.
Температура воздуха в утренние часы не поднимется выше 7 – 8 градусов. Однако ближе к полудню столбик термометра будет показывать уже 13 – 14 градусов выше нуля.
Дожди будут окроплять Калугу практически весь день. Исключение составят несколько дневных часов.
Ветер юго-западный, 4 м/с с порывами до 8 м/с. Давление низкое, 731 мм рт. ст.
По народным приметам 23 октября считается неудачным для женитьбы. Кроме этого, в понедельник наши предки предпочитали не начинать новые дела, ведь результата по ним не будет. Плохой приметой считалось купить себе новую одежду.
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