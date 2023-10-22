Неделя в Калужской области завершится дождями

В воскресенье, 22 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода с дождями.

При этом температура воздуха будет повышаться: утром – около +4, днем – до +6, в ночь на понедельник – до +9.

По народным приметам, если с утра 22 октября идет дождь, то к вечеру стоит ждать снега.