Холодные выходные ждут Калужскую область

В субботу, 21 октября, в Калужской области ожидается прохладная пасмурная погода.

Температура воздуха днем составит около +4 градусов. В ночь на воскресенье – около нуля.

Местами возможен небольшой дождь.

По народным приметам, если до сих пор с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно.