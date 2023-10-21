Резкое потепление надвигается на Калужскую область

В понедельник, 23 октября, в Калужской области ожидается резкое потепление.

Температура воздуха повысится днем до +12 градусов, хотя будет пасмурно.

Однако это октябрьское бабье лето будет совсем коротким. Уже в середине недели возможны дневные морозы.