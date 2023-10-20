Прохладную погоду прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 20 октября, в Калужской области сохранится прохладная погода.

Утром и вечером – около +3, днем – до +5 градусов.

Существенных осадков не ожидается. А вот в ночь на субботу возможен мокрый снег.

По народным приметам, если сегодня ясная и теплая погода, то тепло будет и следующие три недели. А если на небе туманный и бледный месяц - холода придут рано.