Затяжные дожди прогнозируют в Калужской области

В четверг, 19 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода с затяжными дождями.

Утром и вечером температура воздуха составит около +4 градусов, днем – до +6.

По народным приметам, если земля раньше срока покрылась снегом, то во второй половине ноября наступит полноценная зима с морозами.