Пасмурная погода сохранится в Калужской области

В среду, 18 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха утром и вечером составит около +3 градусов, днем – до +6.

Во второй половине дня возможен дождь.

По народным приметам, если к этому дню еще не выпал снег, то зима будет поздней.