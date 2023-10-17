Дожди опять ожидаются в Калужской области

Во вторник, 17 октября, в Калужской области опять будет пасмурно и дождливо.

Температура воздуха утром и вечером составит около +4 градусов, вечером – до +6.

Осадки возможны в течение всех суток.

По народным приметам, если 17 октября на землю ложится снег, то настоящая снежная зима придет к концу месяца.