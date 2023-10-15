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В Калуге ожидаются дожди

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2023 05:57 0 563
В Калуге ожидаются дожди

В воскресенье, 15 октября, в Калужской области ожидается облачная погода с дождями.

Температура воздуха днем – около +13. В ночь на понедельник – в районе +6.

По народным приметам, если дует холодный ветер и идет дождь - зима придет намного раньше и будет суровой.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2023 05:57 0 563
Тэги: погода
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