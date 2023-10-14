Теплые выходные прогнозируют в Калужской области

Наступившие выходные в Калужской области обещают быть гораздо теплее, чем предыдущие.

В субботу, 14 октября, синоптики обещают днем до +14. В ночь на воскресенье – в районе +10.

Местами возможен дождь. Порывы ветра – до 8 м/с.

По народным приметам, дождь в этот день означает холодную зиму.