Солнечную погоду прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 13 октября, в Калужской области ожидается ясная погода.

Утром будет около +7 градусов, днем – до +14, вечером и в ночь на субботу – в районе +6.

В пятницу в области осадки не прогнозируют.

По народным приметам, если журавли уже улетели на юг, то зима в этом году будет суровой.