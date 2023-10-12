В Калуге потеплеет, но пойдут дожди

В четверг, 12 октября, в Калужской области продолжится потепление.

Утром будет около +6, днем – до +12. В ночь на пятницу – в районе +6.

Вечером 12 октября возможен сильный дождь. Порывы ветра – до 8 м/с.

По народным приметам, если на небе много звезд, то вторая половина осени будет сухой.