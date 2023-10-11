Сильный ветер надвигается на Калужскую область

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости.

С 18:00 среды, 11 октября, до 21:00 четверга, 12 октября, в Калужской области ожидается сильный ветер. Предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

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