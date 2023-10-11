В среду, 11 октября, в Калужской области ожидается потепление.

Если утром еще будет морозно, то днем уже до +8. Местами дождь.

К концу недели в Калуге может потеплеть до +18 градусов.

По народным приметам, если деревья второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой.