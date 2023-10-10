Ночные морозы прогнозируют в Калужской области

В ночь на среду, 11 октября, в Калужской области ожидаются морозы.

Температура воздуха снизится до -4 градусов.

На дорогах возможна гололедица.

А вот днем в среду потеплеет до +8. Во второй половине недели и вовсе будет до +16, но с дождями.