В Калуге выпал первый снег

Утром во вторник, 10 октября, первый за эту осень снег выпал в Калуге.

Снежинки начали падать около 6 утра и не останавливались до 9 часов.

Снег лег на траву и деревья. На асфальте он практически не задерживался.

Многие водители к этому дню не сменили резину, спрос на такси резко вырос. Поэтому доехать с Правого берега до центра, к примеру, стоило порядка 700 рублей.

По прогнозам синоптиков, следующей ночью усилятся морозы, а во второй половине недели потеплеет до +14.

Первый осенний снеговик.