Дождь и холод прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 10 октября, в Калужской области сохранится холодная погода.

Утром и вечером будет около нуля, днем – до +4.

По всей области вероятны дожди.

По народным приметам, дождь со снегом в этот день сулят в январе сильные оттепели, а также дождливый и холодный июнь.