Сильный ветер ожидается в Калужской области

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости.

Днем и вечером в понедельник, 9 октября, в Калужской области сохранится сильный ветер. Предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

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