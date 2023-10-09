В понедельник 9 октября калужан ждут дождь и холод

По данным синоптиков первый день недели солнце вряд ли появится на небе.

Практически весь день будет пасмурная с прояснениями погода. Температура утром не поднимется выше + 1 – 2 градусов. Днем воздух прогреется лишь до + 4 – 5 градусов, в вечерние часы станет холоднее до + 3 градусов Цельсия.

Ветер северо-западный, 6 м/с с порывами до 11 м/с, давление воздуха 733 мм рт. ст.

Вполне вероятно, что в какой-то промежуток дня понедельника с неба вместе с дождем полетят первые снежинки.

По народным приметам 9 октября не стоит ругаться с родственниками, потому что свара в этот день может обернуться большой семейной бедой.