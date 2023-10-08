Всю следующую неделю в Калужской области будут идти дожди, порой со снегом

Вторник станет самым холодным днём этой семидневки, всего до +2 градусов. А ночные температуры 10 и 11 октября будут и вовсе отрицательными -1 – 2 градуса.



В четверг и пятницу потеплеет до небольших двузначных значений +11– 12 по Цельсию. На Покров Пресвятой Богородицы в субботу обещают до +9. Считалось, что в этот день встречается осень с зимой. По народным приметам, если на Покров осенняя грязь, зима начнётся через четыре недели.



С понедельника по субботу синоптики прогнозируют дожди, порой со снегом.

В воскресенье возможно потепление до +16 градусов.

К слову, погодные рекорды холода и тепла на 9 октября: 1929 года +22,2; 1945 – 7,8 градусов.

Одеваемся теплее и не забываем про зонтики.