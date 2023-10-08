Резкое похолодание ожидается в Калужской области

По народным приметам, обычно к 8 октября выпадал первый снег.

Днем температура воздуха составит около +5 градусов. В ночь на понедельник возможен снег.

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