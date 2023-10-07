Сильные дожди прогнозируют в Калуге

В субботу, 7 октября, в Калужской области ожидаются сильные дожди.

Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +11.

Порывы ветра – до 12 м/с.

По народным приметам, если на деревьях много желтых листьев, но они опадают слабо, то морозы наступят не скоро.