Новая волна холода надвигается на Калужскую область

Еще на прошлой неделе в Калуге было +25, а уже сейчас маячит первый снег. Существенное похолодание синоптики прогнозируют на выходных.

В воскресенье дневная температура воздуха составит около +5 градусов. В ночь на понедельник возможен мокрый снег.

В предварительных прогнозах на следующую неделю такая же погода.