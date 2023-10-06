Сильные дожди прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 6 октября, в Калужской области ожидается мокрая погода. В течение дня возможны сильные дожди.

Утром и вечером температура воздуха составит около +8, днем – до +11.

Возможны порывы сильного ветра.

По народным приметам, если крики перелетных птиц хорошо слышны, а воздух «звонкий» – к похолоданию и морозам.