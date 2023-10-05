Похолодание ожидается в Калужской области

В четверг, 5 октября, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Утром и вечером будет в районе +9. Днем – до +15.

Местами возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно.