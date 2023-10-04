Ливень надвигается на Калугу

Около 15:00 в среду, 4 октября, в Калуге ожидается ливень. Такой прогноз опубликовали синоптики.

По предварительным данным, лить будет примерно до 18:00.

Вечером на дорогах возможны пробки, а цены на такси резко вырастут.

Пока же в Калуге поднялся сильный ветер.