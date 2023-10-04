В Калуге прогнозируют дожди

По народным приметам, если листья березы начали желтеть с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу – поздней.

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