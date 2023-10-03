Облачную погоду прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 3 октября, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Дождей не будет.

Температура воздуха днем составит около +17 градусов. Ночью – в районе +8.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 5 м/с.

По народным приметам, если в этот день сухо, то зимой будет мало снега.