Начало рабочей недели в Калуге станет ясным и прохладным

По данным синоптиков в понедельник, 2 октября, утром температура воздуха не поднимется выше + 7 градусов. Днем столбик термометра покажет максимально + 15 градусов.

По поводу осадков мнения различных метеослужб разнятся. Одни прогнозируют переменную облачность и вероятность дождя до 66%, другие – ясный и солнечный день.

Ветер северо-западный, 4 м/с с порывами до 6 – 7 м/с. Давление воздуха 742 мм рт. ст.

По народным приметам, 2 октября в Трофимов день, нельзя обижать животных, можно получить травму или привлечь к себе тяжелую болезнь.