Последний день перед похолоданием прогнозируют в Калужской области

По народным приметам, ясный день 30 сентября - к поздней зиме.

В субботу, 30 сентября, в Калужской области ожидается последний теплый день перед похолоданием.

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