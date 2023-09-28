Резкое похолодание надвигается на Калужскую область

Лето в Калужской области закончится 30 сентября.

Уже в воскресенье, 1 октября, синоптики прогнозируют резкое похолодание. Дневная температура воздуха снизится с +25 до +15.

Возможны сильные дожди.

В первую неделю октября похолодает до +12 днем и +4 ночью. Также вероятны осадки.